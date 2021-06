CDA Dantumadiel reagearret skokt op lekte memo Omtzigt: "We sinke djipper as ik tocht"

Foarsitter Albert van der Ploeg fan it CDA yn Dantumadiel seit dat er skrokken is fan it taalgebrûk. "We sinke djipper as ik tocht", seit Van der Ploeg.

Syn partijôfdieling stjoerde yn april mei noch sa'n tweintich oare lokale ôfdielingen in brief nei de Twadde Keamerfraksje fan de partij om harren stipe út te sprekken foar Omtzigt. Ek skreaunen se dat it CDA mei it Keamerlid "goud in handen" hat.

It memo fan Omtzigt lekte freed út. It dokumint wie bedoeld foar in kommisje dy't ûndersyk docht nei de mislearre ferkiezingskampanje fan de kristendemocraten.