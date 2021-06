De Rouwe ropt op minsken mei in beheining yn tsjinst te nimmen

De Rouwe is de kommende moannen aktyf as ambassadeur fan de Banenafspraak. Dat is in ôfspraak tusken it kabinet en wurkjouwers, om minsken mei in arbeidsbeheining oan in baan yn it reguliere bedriuwslibben of by de oerheid te helpen.

Yn Fryslân hienen ein ferline jier 4.751 fan de 9.748 minsken mei in arbeidsbeheining in baan yn it ramt fan de Banenafspraak. It is de bedoeling dat dit oantal de kommende jierren fierder omheech giet.

Deputearre Sander de Rouwe ropt Fryske wurkjouwers op mear wurk fan de Banenafspraak te meitsjen. "In stabile baan jout wissichheid en draacht by oan it lok fan minsken. Krekt yn dizze tiid is it wichtich om plak te meitsjen foar dizze minsken."