Profronde Surhústerfean ferset nei oktober: "Hurdfytskalinder jout ús de romte"

Ofskied Pieter Weening

Dêrneist wurdt ek sportyf ôfskied nommen fan hurdfytser Pieter Weening fan De Harkema. Nei in fal yn de ronde fan Italië, ferline jier, kaam hy net wer werom yn it hurdfytspeloton. "Fanwege alle beheiningen troch corona is der gjin passend ôfskied fan de topsportkarriêre foar Pieter kommen. Hy fertsjinnet dat wol", seit Helfrich.

It sintrum fan Surhústerfean is it ôfrûne jier hielendal opknapt en leit der neffens Helfrich perfekt by foar de koers. It Wielercomité hat yn de oanrin nei de wurksumheden meipraat oer de ynrjochting fan it sintrum. "Alle obstakels binne fuorthelle, de meiwurking fan de gemeente Achtkarspelen wie perfekt."