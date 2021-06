Frijsprutsen Hinke Schokker tinkt nei oer rentree as hurdrinster

De âld atlete hie der überhaupt hielendal net op rekkene dat se frijsprutsen wurde soe. "Om't sporters hast nea frijsprutsen wurde en de Dopingautoriteit stie der ek wol hiel stevich yn."

It is pas de fjirde kear sûnt 2013 dat in sporter frijsprutsen wurdt.

Heger berop

Der is wol noch in kâns dat it WADA yn berop giet tsjin de útspraak fan it ISR. "Ik soe dat wol ferrassend fine, want se binne der sels altyd wol dúdlik yn dat de regels der benammen foar topsporters binne en net foar absolute rekreanten", seit Schokker.

De Friezinne is wol in bytsje bang dat se har miskien as foarbyld stelle wolle. "It is wol sa dat ik hiel dúdlik bin yn it fentilearjen fan myn miening, op Twitter en sa. Dus ik wit net hoe't dat útpakt. Miskien dat se wol tinke: 'Dy moatte we efkes op har plak sette'."

Medalje meie se hâlde

De gouden medalje fan it NK soe no wer yn har hannen komme. "Dat soe best kinne, mar dat is wol eat dat my net echt ynteressearret. Se hawwe dy medalje fan my ôfpakt en as ik him no werom krij dan meie se him fan my wol hâlde", seit Schokker.

Oft Schokker yn de takomst noch medaljes op har namme skriuwe sil is ûnwis. Nei har positive test hold se op mei wedstriidrinnen. "Ik moat der efkes goed oer neitinke", seit Schokker. "Ik hie it neist my del lein. Dat wie ek in soarte fan selsbeskerming."

"Ik fyn it hurdrinnen leuk en ik tink dat dit wol motivearjend wurkjen giet, mar om echt wedstriden te rinnen moat ik wol oer neitinke. Mei echt wedstriden rinne setst dysels wol wer yn de oandacht en dêr sit ik net perfoarst op te wachtsjen", sa seit Schokker.