It EK fuotbal begjint mei trije Friezen: "It wurdt it hichtepunt fan myn karriêre"

Dejinge mei de measte ûnderfining op in EK fuotbal is Rypster Erwin Zeinstra. It wurdt nei 2012 en 2016 syn tredde Europeesk kampioenskip. "Dit binne de grutste toernoaien yn de wrâld. Dat is bysûnder. Dêr sjochst echt wer nei út en moai dat we dêr wer by wêze kinne", fertelt Zeinstra oan de foarjûn fan it EK.

Lêste grutte toernoai?

Hy sil der ekstra fan genietsje moatte, want der is in kâns dat it syn lêste grutte ynternasjonale toernoai is. De skiedsrjochter fan Zeinstra syn team, Björn Kuipers, hat nammentlik oanjûn dat dit syn lêste toernoai is. Dêr giet Zeinstra dan ek fanút. "Ik sjoch wol hoe't it dêrnei komt. Dat is ek ôfhinklik fan de beslissing fan Björn. Ik gean der wol fanút dat it ús lêste eintoernoai is."