Plysje set kamerabylden yn by syktocht nei dieder(s) fan brannen yn Harns

By de brannen rekken minsken net swier ferwûne, mar it hie wol slimmer ôfrinne kinnen. Ut ûndersyk blykt dat fan de hast 60 brannen yn alle gefallen by 22 sprake wie fan brânstichting. De brannen wienen benammen yn de Oosterparkwijk en Plan-Zuid.

Mei it Iepenbier Ministearje wol de plysje der alles oandwaan om de dieder(s) te finen. It finen fan tsjûgen is dreech om't de brannen nachts wienen. Dêrom dielt de plysje no kamerabylden op syk nei ynformaasje mei de hoop dat ien himsels of in oar op dy bylden weromsjocht. De plysje freget om dy tips troch te jaan.

De plysje freget mei klam om ek ynformaasje te jaan as minsken de dieder kenne. Mooglik is it opfallen dat ien nachts op paad is, materiaal hat om brân te stichtsjen of dat ien nei fjoer rûkt.