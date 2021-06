Skylger festival Oerol fiert 40-jierrich jubileum foaral digitaal

Untwikkeling teätermakkers

Oerol hat soargen oer de ûntwikkeling fan makkers en dêrom krije dy romte om nei it eilân te kommen om ideeën te ûnwikkeljen of om foarstellings te meitsjen, ek al krijt it publyk der dit jier minder fan mei. "Er zijn steunpakketten en dat is geweldig, maar dat is alleen de financiële kant. Als je als kunstenaar niet maakt, dan ontwikkel je je niet. Als je nu al twee jaar achter elkaar niet op locatie kunt werken dan heb je de kans dat je volgend jaar een stap terug zet en dat willen we niet. Als mensen een kaartje voor het digitale Oerol kopen, steun je ook de ontwikkeling van de makers."

Earbetoan oan Joop Mulder

By it festival wurdt ek stilstien by it ferstjerren fan de grûnlizzer fan Oerol, Joop Mulder. It keunstwurk De Streken fan keunstner Marc van Vliet is werom nei Skylge helle en wurdt wer opboud.

It giet oer in dialooch tusken keunst en lânskip. It foarme de basis foar de Sense of Place-ideeën. It wie Mulder syn dream om it in bliuwend plak oan de Waadkust te jaan. It is de bedoeling dat it healwei de Oerol-perioade iepensteld wurdt foar publyk.