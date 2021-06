Helte minder coronabesmettingen as ferline wike

Ien stjergefal

Dizze wike is ien persoan stoarn as gefolch fan it coronafirus. Dat wie in ynwenner fan de gemeente Smellingerlân. Ferline wike wienen der gjin stjergefallen troch it coronafirus, dat wie de earste wike sûnt oktober. Yn de ôfrûne wike binne twa minsken opnommen yn it sikehûs.

Risikonivo RIVM

Mei it coronadashboard fan de oerheid wurdt om de twa wiken bepaald oft in risikonivo yn in Veiligheidsregio ek feroare wurde moat. Koartlyn sakke it nivo fan Fryslân al fan 'zeer ernstig' nei 'ernstig.' Dat jildt as der tusken de 100 en de 250 positive testen op 100.000 ynwenners yn de wike fêststeld wurde én as der sprake is fan tusken de 16 en de 27 sikehûsopnamen op 1 miljoen ynwenners de wike.

It risikonivo dêrûnder is: 'zorgelijk.' Dat jildt as der tusken de 35 en de 100 positive testen op 100.000 ynwenners binne yn ien wike en dat it tal sikehûsopnamen tusken de 4 en de 16 op 1 miljoen ynwenners de wike sit. Op 22 juny wurdt bepaald oft de situaasje yn Fryslân ôfskaald wurdt nei 'zorgelijk.'

Op dit stuit is it tal besmettingen omrekkene nei it tal ynwenners yn Dantumadiel it heechst. Dêr binne omrekkene 74 besmettingen op 100.000 ynwenners fêststeld. Dêrnei folgje Opsterlân en Noardeast-Fryslân mei beide 71 besmettingen op 100.000 ynwenners.