Drachtsterkompenije betinkt ûngelok fan 75 jier lyn mei monumint

Leden fan ferskillende kuorbalferieningen wienen op dy pinkstermoandei foar in grut kuorbaltoernoai nei De Rottefalle kaam. Op de weromreis gie it mis.

"De spilers fan distrikt Noardwâlde rieden werom yn in legertruck en de sjauffeur naam in oare rûte. Hy kaam by in trambaan dy't der doe noch wie yn 1946", fertelt amateur-histoarikus Ruurd Verbeek. "Mar hy koe de sitewaasje dêr net en der wie ek net in boerd om te warskôgjen. Hy hat de tram net sjoen, hoe't dat bard is, sil noait helder wurde. It boerd hie der wol stean moatten, mar dat wie nei fernielerij net werompleatst."

Seis minsken kamen om, fiif spilers en in trainer. "De jongste wie alve jier. It wienen fjouwer minsken út Makkingea, ien út Aldhoarne en ien út Nijhoarne. By de begraffenis stienen tûzenen oan de dyk."

Om stil te stean by dit 'fergetten' ûngelok is tongersdei in monumint ûntbleate. "Der binne neibesteanden fan de slachtoffers by en fertsjintwurdigers fan de sportferienings. De minsken binne oandien en fine moai dat it gebeurt. Se wurde der noch altyd troch rekke."