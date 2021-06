Tristan Bangma wurdt achtste yn de tiidrit op it WK yn Portugal

Parahurdfytser Tristan Bangma fan Donkerbroek is tongersdei op it WK parahurdfytsen achtste wurden. Mei syn piloat op de tandem wie er goed op wei, mar se binne fallen. It liket ta te fallen, mar Tristan hat wol lêst fan de heup en lit it foar de wissichheid even neisjen yn it sikehûs.