FIDEO: 'Free Heri Heri' moat op 1 july yn Ljouwert de ein fan de slavernij betinke

Om stil te stean by it ôfskaffen ein fan de slavernij op 1 july 1863 wie dizze tongersdei de presintaasje fan de earste edysje fan Free Heri Heri yn Ljouwert. Heri Heri is in Surinaamsk gerjocht dat eartiids it belangrykste iten fan slaven wie. It evenemint sels is op 1 july, mar projektlieder Evelyn Andoh sjocht der no fêst op foarút.