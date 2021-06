Bleate man brekt yn by Ljouwerter fleanbasis en fernielt de boel

In bleate man is moandeitenacht oer it stek by de fleanbasis yn Ljouwert klommen en hat der flink oan it fernielen west. Dat meldt de NOS. De man wie yn in wein stapt en dêrmei troch in roldoar fan in hangaar riden. Flak dêrnei waard er oppakt en oerdroegen oan de maresjaussee.