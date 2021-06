Kolleezje Noardeast slút plaknammediskusje: fan 2023 ôf yn it Frysk

Nederlânske nammen bliuwe by fjouwer doarpen

Fjouwer doarpen oan de eastkant fan de gemeente hâlde harren Nederlânske namme. Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp bliuwe yn it Nederlânsk skreaun, fanwegen ûnder oare it taalgebiet. Jan Theunis Zuidema fan pleatslik belang Munnekezijl is bliid: "In onze ogen konden zij (de gemeente red.) er ook eigenlijk niet omheen. 97 procent was voor de Nederlandse naam, dus we hadden ook eigenlijk niet anders verwacht."

Aalsum net bliid mei allinnich Ealsum

Yn Ealsum is de sfear wat minder bliid. "Wy moasten foar 1 maaie berjocht jaan oan de gemeente oft wy ús namme sa hâlde woene, sa't it no is", fertelt sekretaris André van der Land fan it doarpsbelang Aalsum. Foarsitter Ruud Slijpen hie mei meardere arguminten oanjûn by de gemeente, wêrom't sy neist de Fryske plaknamme-oanwizing ek graach de Nederlânske behâlde woene. "Der wurdt no eins net harke nei de mienskip, want sy (de gemeente red.) freegje earst om in reaksje, dy hearre se oan en dan wurdt dêr dêrnei net in soad mei dien." Ealsum is hielendal net tsjin de Fryske namme, mar wol graach de Nederlânske namme op it komboerd behâlde.