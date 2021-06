Boalsert hat syn toer mist: nei twa jier is de spits werom op it stedhûs

Ek de hiele operaasje om de toer yn Boalsert te krijen duorre wol efkes. Tiisdei sette dat útein, doe waard de toer yn trije parten op in ponton takele. Mei it beierjen fan it karillon waard it skip feestlik de stêd yn helle. "Dat wie wol in emosjoneel momint," seit in echte Boalserter op strjitte. De man is ek tongersdei yn it sintrum om te sjen hoe't de toer úteinlik op it stedhûs set wurdt. "Ik hie de triennen yn de eagen doe't it kariljon begûn te spyljen."

"Dat ding was lang fut"

In toerist út Spijkenisse fynt it folsleine stedhûs moaier as wêr ek mar yn Nederlân. "Zulke mooie historische gebouwen zie je alleen in Leiden." In frou dy't in pear strjitten by it stedhûs wei wennet filmet it projekt mei har mobyl. "Ik moast der betiid by wêze fannemoarn. Dat ding was lang fut. We hawwe 'm mist. Ik koe net sjen hoe let it wie."