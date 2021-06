Groei oan wyn- en sinneparken soarget foar kapasiteitsproblemen op it net

Der komme de lêste tiid safolle wyn- en sinneparken by yn Fryslân, dat it lanlike heechspanningsnet it net mear oan kin. Dat seit netwurkbehearder Tennet. Neffens Tennet is de grins berikt fan wat yn Fryslân noch kin. It probleem spilet foaral yn it suden en westen fan Fryslân. Dêr wurdt mear as tachtich persint fan alle duorsume enerzjy opwekt.