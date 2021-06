Wethâlder Willemsma fernuvere oer gaswinningsbeslút minister Blok

"Wat ús oanbelanget kin it net gau genôch in 'net' wurde", seit wethâlder Willemsma. "Us ferwachting wie dat de minister maklik in beslút nimme koe: mei dit advys fan SodM dogge we it net."

It Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) liet witte dat it te gefaarlik wêze soe om mear gas te winnen om Burgum hinne. It bedriuw Vermilion wol trije gasfjilden yn it noardeasten fan de provinsje útwreidzje. Mar neffens it SodM soe it risiko's opsmite foar bygelyks it grûn- en oerflaktewetter.

Net op te lossen mei jild

De boaiem yn it gebiet soe bygelyks noch mei 33 sintimeter fierder sakke. "Dêrmei komt ús folsleine wettersysteem faai te stean. Dêr hat it Wetterskip negatyf op advisearre, dêr hawwe alle gemeenten negatyf op advisearre. En it punt is: it is mei jild net mear op te lossen", seit Willemsma.

"Dus foar ús is it frij helder: dit kin net trochgean", sa seit de wethâlder.