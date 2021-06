Advokaat Sonny Jansen: Haadfertochte saak-Ultegra ûnterjochte ferfolge

"Barbertje moet hangen", sei de advokaat woansdei by it ferfolch fan de rjochtsaak. Ferline wike easke it Iepenbier Ministearje tsien jier tsjin de haadfertochte.

Neffens de advokaat doocht it ûndersyk net en is it net rjochtmjittich. Neffnes him is it ûndersyk op falske tsjûgenis úteinset. En dêrom hiene der gjin petearen ôfharke wurde mocht, sa konkludearret Jansen.