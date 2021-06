Dosinten ha in soad belangstelling foar faksins dy't oan de ein fan de dei oerbliuwe. Dat seit Nils van Mourik fan GGD Fryslân. De restfaksins binne bedoeld foar dosinten dy't wurkje yn it praktykûnderwiis, dêr't it dreech is om de oardel meter ôfstân tusken dosint en learling te behâlden.