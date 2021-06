Inoar oankrûpe mei wer yn soarchynstellingen Noorderbreedte

Dêr is Sijke Tromp o sa wiis mei. It is it earste dat sy no docht as se by har man Jilles yn Abbingahiem op besite komt. "Ja, dat je inoar wer oanreitsje meie. Dat is sa moai. Ik bin sa bliid mei de ferrommingen."

Ut iten

Beiden kinne no ek wer te iten by it restaurant fan Abbingahiem. "Foar ús is dat as it út iten gean yn in lúkse restaurant." Jilles follet oan: "Sa fielt it wer wat as thús. No soe in twapersoans bêd ek moai wêze. Dan kin we wer ris byinoar sliepe."