Giel hier en giele neils by swimmers troch ferhege izerkonsintraasjes yn Peinder Mieden

It Wetterskip tinkt dat de ferkleuringen it gefolch binne fan in natuerlik proses wêrby't in giele yn wetter oplosbere izerferbining (Fe2+) omset wurdt nei in reade izerferbining dy't net oplosber is yn wetter (Fe3+). Ecologen fan it Wetterskip dogge noch ûndersyk nei de oarsaken en gefolgen fan it proses fan omsetting.

De gemeente Smellingerlân stelde moandei in swimferbod yn foar de Peinder Mieden nei de meldingen. It Wetterskip hat de gemeente it advys jûn kontakt op te nimmen mei de GGD oer it al of net opheffen fan dat swimferbod.

It brûken fan it oerflaktewetter foar it besproeien fan gewaaksen en foar drinkwetter foar fee, is in kwestje fan eigen risiko foar de brûker, meldt Wetterskip Fryslân.