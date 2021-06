Baard net te sprekken oer kommunikaasje provinsje yn brêgewipperskwestje

Deputearre Avine Fokkens-Kelder seit sels neat te witten oer de ôfspraak foar in petear. "Dat ligt in het ambtelijke, het zou kunnen. Maar dat laat onverlet dat het besluit al in 2016 is genomen."

Al dúdlik

Sy leit út dat Provinsjale Steaten yn 2016 besletten hawwe om foar in oar systeem te gean. "We willen een gastvrij Fryslân zijn en dus bruggen openen zonder tolheffing of pauzes. Op basis daarvan is een heel systeem ingericht en het Swettehûs in Leeuwarden gebouwd. Met aanbesteding zoals die destijds is gedaan aan de vorige uitbater is van meet af aan duidelijk geweest dat het tijdelijk was."

Klantfreonlik

De foarsitter fan it doarpsbelang jout oan dat elsenien tefreden wie mei de eksploitant fan it lokale kafee, dy't ek de brêge betsjinne. "Het is veel klantvriendelijker dat je bij binnenkomst ontvangen wordt door een brugwachter, in plaats van door iemand achter een camera en microfoon vanuit Leeuwarden."

De brêge waard tusken 2016-2020 yn it ramt fan Right to Challenge betsjinne troch de eksploitant fan it kafee.

Kin net út

Neffens Fokkens kin it lykwols net út. "Het aantal passanten is beperkt in Baard en als er iemand fysiek aanwezig moet zijn, weegt het eigenlijk niet tegen elkaar op."