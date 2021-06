Hotel Wolvegea besiket sels oerlêst te kearen: teloarsteld yn oerheid en plysje

Hotel Van der Valk yn Wolvegea hat tiisdei in boulamp op in mêst pleatst by de Vlinderplas, njonken it bedriuw. Mei de lamp besiket it hotel oerlêst fan jongelju tsjin te gean. Neffens it hotel docht de oerheid neat tsjin de oerlêst en smyt it beljen fan de plysje neat op.