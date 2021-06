Fytsersbûn wol yn de simmer wer oer de Ofslútdyk fytse kinne

Fietsersbond Fryslân hat earder aksjefierd foar it wer sa fluch mooglik iepenjen fan de Ofslútdyk foar fytsers en is - om it foarsichtich te sizzen - teloarsteld yn it brief fan de minister. "Rijkswaterstaat is toch een betonclub gebleven", seit Kees Mourits fan it fytsersbûn.

"Het zware verkeer gaat voor, fietsers zijn niet in beeld. Laten we de beperkte ruimte delen. Eén baan voor fietsers in de zomer lijkt me niet onredelijk en is ook in lijn met uitspraken van de Tweede Kamer."

Fytsbus

It ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat lit wol in fytsbus ride tusken Koarnwertersân en Den Oever om lange ôfstânfytsers te skewielen, mar al te populêr is dy foarsjenning net. "De Afsluitdijk is een uitdaging voor iedere fietser, iets wat je gedaan moet hebben. Dan wil je op de fiets zitten en niet in een bus."