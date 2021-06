HEA! Swittende manlju yn Akkrum

No't de simmer wer foar de doar stiet, is it tiid om dy grouwe bierbúk fuort te trainen. Alle moandeis sport in groepke manlike ûndernimmers yn Akkrum om fit te wurden, en te bliuwen fansels. Coach Jeroen Bosma pakt syn pupillen alle moandeis, fuort nei it wykein, efkes flink oan. Mei in bootcamp troch it doarp of ferskate krêftopdrachten wurde de manlju flink yn it swit jage.