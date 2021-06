Earste peal fan proef-wolvestek yn Fryslân wurdt slein troch Hans Wiegel

"Net nedich"

Twa dagen lyn waard noch dúdlik dat it net nedich om is dielen fan Fryslân ôf te sluten mei in stek tsjin de wolf. Boppedat soe it it juridysk net hâldber wêze. Dat seinen trije natuerorganisaasjes en de universiteit fan Tilburg moandei, yn reaksje op in juridysk ûndersyk dat Stichting Wolvenhek Fryslân dwaan litten hat.