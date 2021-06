Fryske grinsrjochters krije iepeningswedstriid op EK

It is foar Steegstra en De Vries harren debút op in eintoernoai. It Nederlânske trio krijt help fan de Frânske fjirde offisjal Stéphanie Frappart. Hokker wedstriid de oare Fryske grinsrjochter krijt, Erwin Zeinstra fan 'Team Kuipers', is noch net bekend.

De wedstriid tusken Italië en Turkije begjint freed om 21.00 oere.