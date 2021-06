Heal miljoen subsydzje foar besite skoallen oan akkommodaasjes en brune float

Provinsje Fryslân stelt in heal miljoen euro beskikber oan subsydzje foar Fryske skoallen dy't in groepsakkommodaasje boeke wolle foar in wurkwike of eduktative dei-ekskurzje. De subsydzje is foar alle skoallen yn it fuortset ûnderwiis, mbû en hbû beskikber. De brune float moat der ek mei holpen wurde.