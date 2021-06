Sport- en kultuerwurkgroepen Balk wolle oparbeidzje foar in nij ûnderkommen

Yn Balk wurdt socht nei in nij plak foar sport en kultuer. De gymseal oan de Herman Gorterstrjitte is ferâldere, sporthal De Trime hat ferlet fan mear romte en sealesintrum De Treemter is net mear takomstbestindich. Twa wurkgroepen, pleatslik belang en de gemeente besykje no oft sy mei-inoar oparbeidzje kinne foar in nij ûnderkommen.