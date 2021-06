Fryske derby op 19 desimber, SC Hearrenfean iepenet earedifyzjeseizoen

De earste Fryske derby stiet op it programma foar snein 19 desimber. Cambuur en Hearrenfean nimme it dan yn it Cambuur Stadion tsjin inoar op. De twadde wedstriid stiet pland foar de 31e spylronde. Dêr is lykwols noch gjin datum foar pland. Wol is bekend dat it tusken 28 april en 3 maaie wêze sil.

It folsleine konseptprogramma is hjir te finen.