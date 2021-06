Burdaard benaud foar slûpferkear troch legere snelheid Lauwersseewei

Hiemstra tinkt ek dat der mear ûngelokken komme troch de feroaring. "Wy ha hjir in gefaarlike krusing by de yngong fan it doarp. Yn it ferline ha dêr al ferskate, slimme ûngelokken west. In skoftke lyn sels noch in ûngelok mei deadlike ôfrin. Mei mear slûpferkear kinne je wol neigean dat it der allegear net better op wurdt."

Net op de barrikaden

Doarpsbelang Burdaard wol net op de barrikaden, mar wol alfêst fan har hearre litte. "Dan binne provinsje en gemeente yn alle gefallen op 'e hichte fan ús beswieren", seit Hiemstra.