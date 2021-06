Groep Fryske postdowen kin it paad werom net mear fine

De postdowen binne ôfrûne wykein loslitten yn Sittard en Sens, in stedsje flakby Orléans yn Frankryk. Gewoanwei binne de dowen binnen in dei werom op it thúsadres. No wachtsje in soad dowehâlders noch hieltyd. De oarsaak liket te lizzen yn it waar ûnderweis. Dy hat ynfloed hân op de rûte fan de postdowen.

'Unearlik, kwea yn it sin'

It soarget foar rebûlje op social media. Op Facebook waarden de minsken dy't belutsen wienen by it loslitten fan de dowen beskuldige fan ûnearlik gedrach. Der wurdt sein dat se kwea yn it sin hienen.

Dat is der fier by troch, seit foarsitter Wiebren van Stralen fan de Fryske ôfdieling. Neffens him is der in ynskattingsflater makke by it loslitten fan de dowen.

Op de rûte lei in 'frontale sône', dat is in oergongssône tusken twa luchtlagen. Dêrnjonken is de waarsfoarsizzing op de rûte net útkaam. Dat soe ferklearje kinne wêrom't de dowen langer ûnderweis binne. It bestjoer nimt ferantwurdlikens foar wat der bard is en wol der alles oan dwaan om foar te kommen dat it op 'e nij bart.