Gemeente Súdwest: ProRail moat ûnbefeilige spoaroergongen flugger oanpakke

"Het is heel erg triest dat dit gebeurt, terwijl de beveiliging zo erg in zicht is." It is neffens Bakker gjin tafal dat de slachtoffers rekreanten binne. "Mensen die bij zo'n overweg wonen, weten meestal precies wanneer de trein komt. Zo'n spoorovergang met niks is het gevaarlijkst voor mensen die plaatselijk minder goed bekend zijn."

Bakker wol by ProRail ek oantrúnje op in flotte oplossing foar de bysûndere spoaroergong tusken Hylpen en Molkwar. Dêr moatte heit en soan Bokma alle dagen mei harren fee it spoar oer, want 80 persint fan harren lân leit oan de oare kant. Ferskate partijen prate al sûnt 2017 mei ProRail oer mooglike oplossingen.