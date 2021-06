Toer fan Boalsert feilich oankaam yn sintrum fan de stêd

Tiisdeitemoarn sette de sekuere operaasje útein. De restaurearre toer wie bot oantaaste troch de bûnte kjifkrobbe. Dat bistje is mar seis milimeter, mar fret him dwers troch ikehout hinne. Dêrtroch wienen de balken swak wurden.

Alle brêgen iepen

De opknapte toer gong yn Snits by de Houkesleat op in ponton. Tusken Snits en Boalsert gongen alle brêgen iepen foar it bysûndere ferfier. Dêrtroch koe it skip mei de bysûndere lading yn ien kear trochfarre. It skip wie úteinlik earder yn Boalsert as op de planning stie.

Yntusken is de toer oankaam yn it sintrum fan Boalsert by de Blaupoartsbrêge.

Befeiliging

De toer wurdt yn de nacht fan tiisdei op woansdei befeilige. Woansdei wurdt er mei in frachtwein nei it âlde stedshûs tabrocht.