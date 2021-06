25 doarpen yn Noardeast-Fryslân krije Fryske plaknamme

It is foar it earst yn alve jier dat in gemeente yn Fryslân keazen hat foar it ynfieren fan Fryske plaknammen. Noardeast-Fryslân is in weryndielingsgemeente dy't yn 2019 ûntstie út de gemeenten Dongeradiel, Kollumerlân en Ferwerderadiel. Allinnich dy lêste brûkte al de offisjele Fryske plaknammen.

Ferset yn tal fan doarpen

De ôfrûne tiid kamen ferskate doarpen yn ferset tsjin it foarstel foar Fryske plaknammen. Under oare yn Warfstermûne, Boerum, De Pomp, Muntsjesyl en Ealsum wie opskuor. Guon doarpen wienen om histoaryske redenen tsjin de ynfiering fan de Fryske plaknamme, oare doarpen woene de Nederlânske namme behâlde of wolle de twatalige plaknammebuorden hâlde.