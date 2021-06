Risikonivo Fryslân omleech: fan 'zeer ernstig' nei 'ernstig'

Yn Fryslân lei it tal positive testen yn dy wike op 58 foar elke 100.000 ynwenners. Dat soe goed genôch wêze foar noch in leger risikonivo, nammentlik 'soarchlik'. Mar it tal sikehûsopnamen wie yn Fryslân 20 op 1 miljoen ynwenners. Pas as dat leger as 16 is, soe de feilichheidsregio Fryslân werom gean kinne nei it risikonivo 'soarchlik'.

Seis regio's wol soarchlik

Seis regio's yn Nederlân ha no wol dat risikonivo 'soarchlik'. Dat binne Grinslân, Drinte, IJsselland, Kennemerland, Gooi & Vechtstreek en Limburg-Zuid. 'Soarchlik' is it op ien nei leechste risikonivo.