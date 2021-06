Rjochtbank ferlinget foararrest Meksikaanse fertochte drugslab Koatstertille

De twa mannen wiene yn de loads oan de Oastkern doe't de plysje dêr in ynfal die. Yn itselde ûndersyk waard twa wiken letter in 36-jierriche ynwenner fan Koatstertille en in 36-jierriche man út Frjentsjer oppakt.

Yn de loads waard methamfetamine, ek wol crystal meth, produsearre. De plysje fûn 94 kilo fan dizze drugs. Boppedat fûn de plysje 90 liter oan grûnstoffen dêr't de syntetyske drug mei makke wurdt.

Finansjele problemen

De Meksikaan is nei alle gedachten ek ferbûn west oan in drugslab yn Grootegast yn Grins. Dat jildt ek foar de Tilster en de fertochte út Frjentsjer.

De fertochte út Amsterdam hat nei alle gedachten allinnich yn Koatstertille meiwurke oan it meitsjen fan drugs. Hy wie fanwegen finansjele problemen yn de drugshannel stapt, sa liet er witte oan de rjochtbank.

Flechtgefaar

De rjochtbank hat besletten dat de man him nei syn frijlitting by de reklassearring melde moat. Hy moat in ambulante behanneling ûndergean en hy moat meiwurkje oan skuldhelpferliening. Yn ferbân mei flechtgefaar bliuwt de Meksikaan fêstsitten.