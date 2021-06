Vincent van Sliedregt is de nije trainer fan Aris

It ôfrûne seizoen wie Van Sliedregt assistint-coach by Yoast United, dat krekt as Aris yn de Dutch Basketball League spile. Hy wie ek haadcoach fan Lekdetec.nl, dat yn de earedifyzje fan de froulju spilet.

As spiler wie Van Sliedregt aktyf yn de Nederlânske earedifyzje en yn de Italiaanske Serie C.

Moaie stap yn de nije kompetysje

"Als een club als Aris belt, dan neem je op", seit Van Sliedregt oer syn stap nei Ljouwert. "De kans om verder te ontwikkelen samen in Leeuwarden is een hele mooie. In het bijzonder met de stap de BNXT-League in."