VVD-riedslid Emile Vogels ferstoarn: "Ferjit gjinien, dat typearre him echt"

It yn Tsjummearum berne riedslid wie bekend fan de boerenaksjes begjin jierren '90. Hy wie aktyf by in soad organisaasjes, lykas de Vereniging voor Volksvermaken, keatsferiening Tsjummearum en as haadbestjoerslid by it keatsbûn KNKB. Yn 2017 waard Vogels beneamd ta Ridder yn de oarde fan Oranje Nassau.

Ferbinend en meilibjend

Joke Osinga, fraksjefoarsitter fan de VVD-Waadhoeke, neamt it ferstjerren fan Vogels in grutte klap. "Foar syn frou, syn bern en foar syn fierdere famylje. Mar wy as fraksje binne ek bot skrokken."

Vogels, dy't bouboer wie by Furdgum, wie hiel wichtich foar de VVD-fraksje. "Hy wie tige belutsen by de wrâld om him hinne en by de minsken om him hinne. It wie in warbere man", seit Osinga. "It wie in persoan dyt him ferbinend en meilibjend ynstelde, en altiten oplossingen hie."

'Ferjit gjinien'

Op 3 juny wie Vogels foar de lêste kear oan it wurd yn de gemeenteried. Hy makke him doe sterk foar de ferdieling fan de coronajilden oer de kulturele ynstellingen. De lytsere ynstellingen mochten net ferjitten wurde, fûn Vogels. "Osinga: "'Ferjit gjinien', dat typearre him echt."