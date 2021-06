Buma jout plysje ekstra foech by PI Ljouwert fanwege swiere kriminelen

Om mooglike ûntsnappingen foar te kommen wol boargemaster Buma fan Ljouwert ekstra tafersjoch by de finzenis. Buma sil it gebiet om de PI Ljouwert oanwize as feilichheidsrisikogebiet. Dat betsjut dat de plysje dêr it foech krijt om minsken te fûillearjen of auto's te kontrolearjen. De plysje hat Buma it advys jûn om dizze maatregel te nimmen.