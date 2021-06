Wikel net heard yn draachflakûndersyk nei azc Balk: "Beeld is nu onvolledig"

Oer de kwestje is in petysje opset yn de gemeente. Ek binne der brieven ynstjoerd dêr't yn it riedspetear fan de gemeente op moandei oer praat is. Neffens Jan van Zanden, CDA-fraksjefoarsitter fan De Fryske Marren, gie it benammen oer de ynterpretaasje fan it draachflakûndersyk.

Van Zanden fynt it wichtich om te sjen wat der barre sil mei de minsken dy't harren net útsprutsen ha yn it ûndersyk. "De fraach is: de groep dy't him net utere hat, wat bart dêrmei? Dat sille wy ek noait witte."

De minsklike maat

Trije bewenners fan it azc litte no ek fan harren hearre troch in brief te skriuwen, dêr't se yn skriuwe dat de minsklike maat net út it each ferlern wurde moat.

Dat fynt Van Zanden ek wichtich. "It giet om minsken, dat stiet by ús foarop", seit de CDA'er. "'Ofspraak is ôfspraak' is ek hiel wichtich, mar je hawwe ek te krijen mei minsken dy't hjir kamen út erbarmlike omstannichheden wei."

Stânpunt

Neffens Van Zanden hat likernôch de helte fan de minsken yn it azc al in status en sille sy ynkoarten in wente krije. "Wy ha begrepen dat it COA derop ynset om de minsken foar septimber al te pleatsen. Se besykje de oare groepen minsken ek op tiid te pleatsen, sa't je gjin frjemde situaasje krije."

"Dy minskelike maat is hiel wichtich. Dat makket dizze kwestje ek sa lestich.", seit Van Zanden. De CDA-fraksje sil jûn in stânpunt oer de kwestje ynnimme.