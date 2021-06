Fersteuring sânplaat de Richel yn coronatiid: ponton hâldt no wer tafersjoch

Yn it ferline waard it wurk dien troch minsken fan Natuurmonumenten, mar no falle de Waadwachters ûnder Rykswettersteat. It driuwende Waadwachtersponton wurdt alle jierren fersleept nei de Richel. Moandei kamen frijwilligers fuort al nêsten fan strânljippen tsjin.

Troch de oanwêzigens kin de natuer op de plaat beskerme wurde tsjin fersteuring. "Voorlichting, gastheerschap en monitoring", dat binne de taken sa't Rykswettersteat se beneamt.

Rêstplak fan belang

De Richel is in rêstplak foar in soad bisten, by heech- en leech wetter. Foar kwetsbere fûgels as de strânljip, de sângril en de stirns is it fan libbensbelang.

Dêrom besykje de frijwilligers rekreanten yn it gebiet bewust te meitsjen fan de wearde fan it Wrâlderfgoed. Sy jouwe foarljochting mei de saneamde 'Erecode voor Wadliefhebbers', dat omtinken hat foar de kwetsbere natuer.

Fersteuring yn lockdowntiid

Minsken meie graach efkes op de Richel sjen, seit koördinator Henk Middendorp fan Rijkswaterstaat. "Afgelopen coronajaar was er geen bemensing en zagen we dat het verboden gebied vaak werd betreden. Dat bevestigt het belang van deze vorm van Waddenbeheer", sa skreau Rykswettersteat.