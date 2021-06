Noed oer ûnbefeilige spoar-oergong Hylpen: "Ik houd iedere keer mijn hart vast"

Mar net allinnich toeristen moatte oer de oergong by Hylpen. De kij fan boer Sybren Bokma rinne ek twa kear per dei oer de oergong. "Myn greide stiet oan de oare kant", begjint Bokma syn ferhaal. "Ik wol eins dat der in tunnel komt, want dit is gefaarlik foar de kij en foar de minsken yn de trein. Mar dy tunnel kostet klauwen mei jild."

Puzel

Njonken dat is der noch in probleem, want as der wol slachbomen komme, dan meie de kij der net mear oer hinne. Sa stiet it yn de wet. Dat kin foar ús net, want myn lân leit no gewoanwei oan de oare kant. Dus sy moatte wol oer it spoar. It is foar ProRail in hiele puzel. Ik bin benijd hoe't oft we dit oplosse. Der lizze plannen dat alles foar 2023 oanpast wurde moat, mar dat liket my hjir net mooglik."