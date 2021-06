Man ferwûne by stekynsidint op Wirdumerdyk yn Ljouwert

By in stekynsidint op de Wirdumerdyk yn Ljouwert is tiisdeitejûn in man ferwûne rekke. De plysje hat woansdeitemoarn yn in wenning oan de Elisabethstrjitte in 30-jierrige fertochte út Ljouwert oanholden. It slachtoffer is mei stekwûnen oerbrocht nei it sikehûs.