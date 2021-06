Boalsert krijt dizze wike de toer werom op it stedhûs

De toer is der al sûnt it neijier fan 2019 ôf foar in restauraasje. Hy wie bot oantaaste troch de bûnte kjifkrobbe. Dat bistje is mar seis milimeter, mar fret him dwers troch ikehout hinne. Dêrtroch wienen de balken swak wurden.

Restauraasjespesjalisten yn Snits ha de toer de ôfrûne tiid yn âlde steat opknapt.