Ljouwert slút him oan by Tytsjerksteradiel en warskôget ministearje: gjin gaswinning

"Door de grote schade die door aardgaswinning en aardbevingen is aangericht in het nabijgelegen Groningen is het duidelijk en begruipelijk dat in onze buurgemeente hierdoor onrust is ontstaan", skriuwt Ljouwert. "Wij sluiten ook in onze gemeente maatschappelijke onrust niet uit."

Troch de plannen om op te hâlden mei it winnen út it grutte Grinslanner gasfjild, ferskoot de fokus nei lytsere gasfjilden. Dêrfan lizze in soad yn Fryslân. "Wij zien de maatschappelijke onrust in onze regio breed en snel toenemen", skriuwe boargemaster en wethâlders fan Ljouwert.