Fakbûn wol snelheid fan treinen by ûnbefeilige oergongen foars omleech

Henri Janssen fan fakbûn FNV Spoor fynt dat treinen yn de tuskentiid stadicher ride moatte by ûnbefeilige spoaroergongen. De Boer is it dêrmei iens: "Lit se hjir mar ôfremje."

It is ien fan de saken dy't ProRail mei ferfierder Arriva beprate sil, seit Baas: "We zijn in gesprek met de vervoerder om te kijken wat er verder gedaan kan worden aan de veiligheid. De overgang zelf is overzichtelijk. Er staat een kruis en een hek en de trein is goed zichtbaar."

ProRail: legere snelheid smyt oare gefaren op

Baas freget him ôf oft it ferleegjen fan de snelheid de oplossing is. Dat betsjut nammentlik dat it by oare befeilige oergongen betsjutte kin dat ferkear dêr langer wachtsje moat en dat minsken dan tusken de bomen troch slalomje. "Dat levert ook gevaar op", seit Baas.

De NS past de snelheid wol oan by ûnbefeilige oerwegen. Dy maatregel is naam nei in oanriding by Hooghalen yn Drinte. Dêr kaam by in oanriding in masinist om it libben.

De trein in oare kleur jaan?

Ut it ûndersyk nei dat ûngemak kaam ek nei foaren dat de treinen net goed sichtber binne. De NS lit de foarside wer giel meitsje, sadat dy mear opfalle yn it lânskip. Arriva seit dat de kleuren fan har treinen foldogge oan de easken. Ek ride de treinen altyd mei de koplampen oan.