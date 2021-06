Gjin ferbettering yn akseptaasje homoseksualiteit yn fuotbalwrâld: "Skelle docht sear"

"It is noch altyd nedich ast hearst hoe't jongeren prate oer homoseksualiteit yn it fuotbal, dan skrikst derfan. Dat der sa praat wurdt. It moat stoer wêze, faak hawwe dyjingen dy't it hurdst roppe, der sels faak wat issues mei. Folwoeksenen moatte sjen litte dat it gewoan is, mar ek grinzen bewake. It docht sear as mei homo skolden wurdt."

Profspilers doare net

Yn it proffuotbal binne spilers bang om har út te sprekken. "Se binne benaud foar de konsekwinsjes sa as transfers en sprekkkoaren. Se binne der wol, mar doare net om út de kast te kommen. Dan dôvest de ûntwikkeling fan in minske. Ast net dysels wêze kinst, hat dat ynfloed op it libben en de prestaasjes. As de omjouwing feilich is, dan kinst dy fierder ûntwikkelje."