FIDEO: Learlingen fan Ljouwerter gymnasium Beyers Naudé ha bûten les

Learlingen fan de middelbere skoalle moatte offisjeel fan dize wike ôf wer folslein nei skoalle kinne. Om dat feilich te hâlden, moatte guon skoallen it programma flink omgoaie. By kristlik gymnasium Beyers Naudé yn Ljouwert, in âld gebou mei smelle gongen, dogge se no de helte fan de lessen bûtendoar.