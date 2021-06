Sipke Hulshoff: "Yn de takomst haadtrainer by Cambuur? Sis noait noait"

"Minsken tinke wolris dat ik gjin haadtrainer wurde wol, mar dat is absolút net sa", seit Hulshoff. "De fuotballerij is gewoan net te foarsizzen. Dit aventoer bin ik oangien, wylst ik it goed nei it sin hie by Volendam en boppedat rûn myn kontrakt noch in jier troch."

En hoe sjocht de takomst derút? "Ik wol noch 20 jier mei yn dit moaie fak, en ik hoopje it haadtrainerskip noch wol in kear mei te meitsjen. Oft dat by Cambuur is? De kommende jierren net, mar sis noait noait."