Problemen mei nije boaten fan Doeksen: "It komt just trochdat se sa nij binne"

"We binne sneon bot skrokken", seit Doeksen-direkteur Dirk Spoor. "Dus doe't we hjoed oan de ein fan de middei wer in steuring hienen, ha we direkt sein: we moatte ekstra foarsichtich wêze. Sneon lei de Willem Barentsz stil op it Waad, dat woenen we no net wer ha."

Reizgers mei snelboat oerbrocht, auto's mei frachtboat

De problemen mei Willem de Vlamingh begûnen moandei oan de ein fan de middei, doe't de boat fuort farre soe út de haven fan Harns. De 161 reizgers koene fan de boat ôf en mei de snelboat noch nei Skylge ta. De frachtboat MS Noord Nederland hat de auto's oerbrocht.

"We ha ferskate boaten en it wie net in hiel drokke dei. Dus we koenen de frachtboat noch gau even brûke foar de auto's."